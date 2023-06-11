Два землетрясения магнитудой 3,2 и 2,2 произошли в Румынии в воскресенье днем, согласно данным Национального института исследований развития физики Земли.
"Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Румынии в воскресенье днем, в 13.01 по местному времени, в сейсмоопасной зоне Вранча, уезд Вранча. Землетрясение произошло на глубине 94,8 километра", - ссылается на данные института румынское агентство Agerpres, передает ria.ru.
Также в воскресенье, в 15.45, в Олтении уезда Горж было зафиксировано слабое землетрясение магнитудой 2,2 на глубине 13,2 километра.
В июне в Румынии произошло 13 землетрясений магнитудой от 2 до 5,2, наибольшее количество – семь из них - отмечено в сейсмической зоне Кришана, в уезде Арад. В частности, во вторник в уезде Арад было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,2, оно повредило десятки государственных учреждений, в том числе школы, больницы, а также сотни домов.