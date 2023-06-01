Операция была проведена международной командой хирургов с использованием самых современных технологий. Врачам Института неврологии и нейрохирургии помогали два известных доктора из Японии и Великобритании. Последний был их соотечественником, передает bloknot-moldova.ru ссылаясь на moldova1.
Пациент Валериу Гиздарь из Унген уже более полугода страдал от сильных головных болей, а в последнее время они почти не прекращались. После обследования выяснилось, что у него опухоль мозга.
Современное оборудование Института неврологии и нейрохирургии позволяет проводить сложные операции.
"Нам приходится совмещать предоперационное изображение с положением пациента на операционном столе. Есть камера, которая будет смотреть на пациента", - объясняет нейрохирург из Великобритании Марчел Иванов.
Молдавским врачам помогали два известных нейрохирурга. Один из них - наш соотечественник, который уже почти 20 лет живет в Великобритании, а второй - профессор университета в японском городе Мацумото.
"Я впервые в Республике Молдова, и мне очень приятно работать со здешними врачами. Техника в Японии похожа на то, что делается здесь, микроскоп тот же самый, возможность сделать что-то похожее есть и в вашей стране", - говорит Тецуя Гото, нейрохирург из Японии.
Команде врачей также помогал профессор Григоре Запухлых, директор Института неврологии и нейрохирургии.
"По счастливой случайности в рамках Балканской медицинской недели у нас есть эти двое коллег: Марчел Иванов - международный эксперт в области интраоперационной визуализации, интраоперационной ультрасонографии, нейронавигации, владеющий самым современным оборудованием. Профессор Гото - специалист в области интраоперационной нейрофизиологии ", - говорит Григоре Запухлых.
Ежегодно в Институте неврологии и нейрохирургии проводится около 400 нейроцеребральных операций.