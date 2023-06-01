С 1 января 2024 года финансовые учреждения в Молдове (в частности, банки) могут быть обязаны предоставлять Министерству финансов информацию об операциях, осуществляемых физическими лицами через системы денежных переводов.
Соответствующее положение включено в законопроект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся налоговой и таможенной политики на 2024 год, сообщает mold-street.com
Так, Минфин предложил внести изменения в статью 22611 Налогового кодекса - Косвенные источники информации: в пункте (5): подпункт а) после слов "платежных счетов физического лица" слова "а также операций, осуществляемых через системы перевода денег", а после слов "соответствующих счетов" дополнить словами "и операций, осуществляемых через системы перевода денег"; пункт i) дополняется текстом "а также сведения о регистрации/погашении задолженности перед персоналом, остаток которой на конец года превышает 200 тыс. леев".
Эта инициатива уже подверглась критике со стороны Европейской бизнес-ассоциации, которая утверждает, что она "создает большие препятствия для представления финансовыми учреждениями информации об операциях физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов, данная трудность еще более конкретна и усугубляется в случае, когда физическое лицо является иностранным гражданином или иностранным гражданином-нерезидентом, не имеющим открытых счетов в банках Республики Молдова".
Инициатива по дополнению положений ст. 22611 Налогового кодекса также стали предметом обсуждения между руководством Государственной налоговой службы и представителями Ассоциации банков Молдовы (АБМ).
По сообщению Налоговой инспекции, в ходе встречи с АБМ были обсуждены предложения по совершенствованию инициативы, возможные проблемы/препятствия, с которыми столкнутся банки при дальнейшем исполнении обязанности по предоставлению информации об операциях, совершенных физическими лицами посредством системы денежных переводов.
Также ГНС и АБМ обменялись мнениями по совершенствованию Автоматизированной информационной системы "Косвенный метод сбора информации", в том числе о перспективе увеличении потолка, установленного в ст. 22611 абз. (5) б. а) из Налогового кодекса.
Следует отметить, что статья 22611 Косвенные источники информации является частью главы 11 Налогового кодекса - Методы и косвенные источники определения налогооблагаемого дохода физических лиц.