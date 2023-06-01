На юге Украины после катастрофы на Каховской ГЭС остаются затопленными десятки сел. И хотя уровень воды постепенно снижается, огромная территория площадью в сотни квадратных километров остается под водой. Экологи и врачи говорят, что в воду попало много опасных веществ, которые могут вызвать вспышки кишечных инфекций, гепатита, ботулизма, холеры и даже сибирской язвы, — передает ВВС.
Как предупреждают местные украинские власти, после катастрофы на юге Украины затопило несколько кладбищ, а также агроферм с отходами и складами с удобрениями, большая свалка и скотомогильник, пишет newsmaker.md.
В минздраве Украины предупреждают о значительном риске распространения в затопленных районах гепатита А, острых кишечных инфекций, в частности, холеры и ботулизма из-за мора рыбы, которая погибла на дне Каховского водохранилища.
Людей просят не собирать рыбу на дне моря, не покупать ее на стихийных рынках. В зонах затопления пить только бутилированную или очищенную воду , тщательно мыть и термически обрабатывать пищевые продукты.
Так, в реке Ингулец около города Снигиревка Николаевской области зафиксировали превышение допустимого уровня аммонийного азота, нитритов, хлоридов, железа и взвешенных веществ. Это означает, что в реку попали сточные воды. Ловить там рыбу и употреблять воду из реки нельзя.
Кроме того, на юге Украины затопило немало полей, которые обрабатывали удобрениями. После прорыва дамбы они ушли под воду, и теперь ее употребление может вызвать болезни почек, печени.
Напомним, что ранее государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Украины зафиксировала опреснение морской воды в Одессе.