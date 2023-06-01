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День России в Тирасполе отметили праздничным концертом

День России в Тирасполе отметили праздничным концертом
фото: mopmr.org

День России в Тирасполе отметили праздничным концертом оркестра Главного штаба Вооружённых сил ПМР, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В преддверии праздника гости могли насладиться виртуозной инструментальной игрой музыкантов, а также голосами солистов, выступивших во Дворце Республики.

«Мы очень любим творчество оркестра Главного штаба Вооружённых сил под руководством Виталия Войнова. Труд этих артистов ценят не только в Приднестровье, но и за пределами нашей республики. Их творчество пронизано духом патриотизма, а их голоса трогают сердца людей. После их выступления остаются самые прекрасные эмоции», – отметила председатель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева.

«Самые яркие впечатления и эмоции, потому что оркестр Главного штаба Вооружённых сил – это уже знак качества. Я знаком с музыкантами из оркестра и Виталием Васильевичем лично, потому что работал с ними на одной сцене. У меня с этим коллективом самые лучшие воспоминания, поэтому всегда с удовольствием посещаю их концерты», – отметил гость праздничного концерта Владимир Сырги.

фото: mopmr.org
День России в Тирасполе отметили праздничным концертом

День России в Тирасполе отметили праздничным концертом

День России в Тирасполе отметили праздничным концертом

День России в Тирасполе отметили праздничным концертом

В завершение вокально-инструментального концерта зрители поблагодарили артистов бурными овациями.

Президент ПМР Вадим Красносельский направил поздравления по случаю отмечаемого сегодня Дня России.

Текст обращения приводим без изменений:

«Уважаемые приднестровцы!

Поздравляю вас с Днем России!

12 июня в очередной раз напоминает нашим гражданам о многовековых связях Приднестровья и России, о нашей общей истории и духовности.

Приднестровье и сегодня тесно связано с Россией - это и экономические контакты, и общие стандарты образования, и проекты в области культуры, и православные традиции.

Приднестровцы благодарны Российской Федерации за то, что в трагическом 1992 году она стала гарантом мира на берегах Днестра и до сих пор им остается.

Мы от всей души желаем России преодолеть все трудности, мы желаем российскому народу процветания.

Уважаемые сограждане! В этот праздничный день желаю вам мира, здоровья и благополучия!»
  • Сегодня, 11:15
  • DTV
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