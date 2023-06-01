День России в Тирасполе отметили праздничным концертом оркестра Главного штаба Вооружённых сил ПМР, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В преддверии праздника гости могли насладиться виртуозной инструментальной игрой музыкантов, а также голосами солистов, выступивших во Дворце Республики.
«Мы очень любим творчество оркестра Главного штаба Вооружённых сил под руководством Виталия Войнова. Труд этих артистов ценят не только в Приднестровье, но и за пределами нашей республики. Их творчество пронизано духом патриотизма, а их голоса трогают сердца людей. После их выступления остаются самые прекрасные эмоции», – отметила председатель общественной организации «Союз русских общин Приднестровья» Виорика Кохтарева.
«Самые яркие впечатления и эмоции, потому что оркестр Главного штаба Вооружённых сил – это уже знак качества. Я знаком с музыкантами из оркестра и Виталием Васильевичем лично, потому что работал с ними на одной сцене. У меня с этим коллективом самые лучшие воспоминания, поэтому всегда с удовольствием посещаю их концерты», – отметил гость праздничного концерта Владимир Сырги.
фото: mopmr.org
В завершение вокально-инструментального концерта зрители поблагодарили артистов бурными овациями.
Президент ПМР Вадим Красносельский направил поздравления по случаю отмечаемого сегодня Дня России.