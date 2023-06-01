Две группы учащихся, проходящих обучение по дуальной системе, приступили к производственной практике на заводе «Электромаш» в Тирасполе. Профессии станочника широкого профиля и электрогазосварщиков осваивают 23 человека, сообщает newspmr.com
Дуальная система подготовки рабочих кадров позволяет учащимся в короткие сроки освоить профессию, а предприятию – обеспечить производство новыми квалифицированными специалистами. В рамках такого обучения предусмотрено всего 30% теории, остальные 70% – практическая часть.
Учебная программа на «Электромаше» для станочников рассчитана на полгода, электрогазосварщиков – на пять месяцев. В августе учащиеся будут экзаменованы и получат документ об образовании государственного образца. Они будут официально трудоустроены.
По словам руководителя учебного центра «Электромаша» Валерия Землякова, ребята, которые сегодня получают образование на заводе, показывают очень хорошие результаты. Они мотивированы, с желанием осваивают технику работы на профессиональном оборудовании.
Отзывы от обучающихся только положительные. Учеба на «Электромаше» нравится. Для многих это кардинально новый этап в их профессиональной деятельности. Пройдена теоретическая часть, теперь следует закрепить полученные знания сначала на учебной, а затем – на производственной практике. К каждому ученику прикреплен наставник, который помогает освоить работу на оборудовании – объясняет, подсказывает, дает советы.
«На заводе трудится большой дружный коллектив, добрые и понимающие люди, которые всегда помогут, подскажут», - отмечают ученики.
На заводе «Электромаш» стартовал очередной набор на профессиональное обучение по подготовке электрогазосварщиков и станочников широкого профиля. Занятия планируют начать уже в июле (по мере укомплектования групп).
«Обучение рассчитано на 5-6 месяцев, проводится бесплатно, с последующим гарантированным трудоустройством. В течение учебного периода каждому ученику выплачивается ежемесячная стипендия в размере 4 000 рублей ПМР. Ждем всех желающих освоить новую востребованную профессию», - сообщили в учебном центре НП ЗАО «Электромаш».