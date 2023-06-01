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Мэр Кишинёва выступил против ЛГБТ-парада в городе и предложил провести его в парламенте

Мэр Кишинёва выступил против ЛГБТ-парада в городе и предложил провести его в парламенте
фото-коллаж Point.md

Мэр Кишинёва Ион Чебан не даст разрешение на проведение ЛГБТ-марша на улицах города, вместо этого он предложил членам сообщества провести такой парад в парламенте и правительстве Молдовы. Об этом Чебан сказал на заседании городских служб, передаёт unimedia.info

«Я не собираюсь никого осуждать, но 18 июня я не дам разрешения на проведение ЛГБТ-марша. Общественный транспорт будет ходить в обычном режиме», — сказал мэр.

"Лучшее место для этого парада — парламент и правительство", подчеркнул он.

РИА Новости напоминает, что митрополия Молдовы с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества. Церковь отмечает, что каждый раз во время маршей происходят столкновения сторонников и противников таких акций.

При этом центр защиты прав ЛГБТ-сообщества Genderdoc-M намерен провести в Кишинёве фестиваль, завершив его 18 июня маршем по улицам столицы.
  • Сегодня, 11:49
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