В конце мая Республиканским диспансером по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции и хронических вирусных гепатитов Республиканской клинической больницы проводился цикл мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа.
С 13 по 31 мая представители диспансера совместно с неправительственными организациями выезжали в населённые пункты республики для проведения бесплатного тестирования населения.
По данным Министерства здравоохранения, тестирование на ВИЧ/сифилис прошли 1374 человека: ВИЧ выявили у 8 человек – 0,6% от общего числа проверенных; сифилис – у 17 человек – 1,2%.
На гепатиты В и С протестированы 1157 человек, положительные результаты по гепатиту В у 9 человек (0,8%) по гепатиту С – у 33 человек (2,9%).
Тестами по слюне на ВИЧ протестировано 144 человек.
Министерство здравоохранения напоминает, что ВИЧ – инфекционное заболевание. Определить по внешнему виду наличие у человека ВИЧ-инфекции невозможно. Симптомов, характерных только для данного заболевания, нет. Человек способен передавать ВИЧ-инфекцию с того момента, как вирус попал в его организм, в этом и заключается опасность болезни.
Тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение, благодаря чему ВИЧ-позитивный человек может прожить долгую полноценную жизнь.