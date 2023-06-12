Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) опубликовала доклад с подсчетом мировых расходов на ядерное оружие за прошлый год. По данным аналитиков, они составили 82,9 млрд долларов. Причем, как сообщает сегодня, 12 июня, агентство «Прайм», больше всего на данные цели расходуют США, пишет eadaily.com
Напомним, что в настоящее время ICAN насчитывает девять стран, имеющих ядерное оружие — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Израиль, Пакистан, КНДР.
«Девять стран (обладающий ядерным оружием — ред.) потратили на ядерное оружие 82,9 млрд долларов, из которых частный сектор заработал по меньшей мере 29 млрд долларов в 2022 году.
Соединенные Штаты потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые, — 43,7 млрд долларов.
Россия потратила 22% от расходов США — 9,6 млрд долларов, а Китай потратил чуть более четверти от общего объема расходов США — 11,7 млрд долларов», — говорится в официальном докладе организации.
Если сравнивать с 2021 годом, то расходы увеличились на 2,1 млрд долларов. Согласно данным ICAN, они растут уже четвертый год подряд, что тем не менее «не привело к ощутимому улучшению обстановки в области безопасности».
«Во всяком случае, ситуация становится все хуже», — резюмировали в организации
Координатор кампании ICAN Алисия Сандерс-Закре считает, что Вашингтон мог бы потратить эти средства на куда более полезные социальные дела.
Также отмечается, что США, ровно как и другие страны, работают над модернизацией своего ядерного арсенала. Но проблема в том, что сохраняются и те ракеты, которые есть сейчас, и строятся новые, более совершенные. Получается, что арсенал по факту увеличивается.
Международная кампания по запрещению ядерного оружия - это коалиция неправительственных организаций, учрежденная в 2007 году в Мельбурне (Австралия). Она ставит целью полное ядерное разоружение. В 2017 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.
Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре заявила, что США втайне разместили около 150 ядерных боеголовок в Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах. Об этом сообщает gazeta.ru
«Таким образом, хотя нет никакого публичного подтверждения или опровержения размещения американского ядерного оружия в Европе, мы знаем, что ядерное оружие (США - ред.) размещено в пяти странах по всей Европе: Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции», — сказала Сандерс-Закре.
По ее словам, в ICAN обеспокоены размещением ядерного оружия в Европе.