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Евроразделение «Молдовагаза» задерживается: «Газпром» и Кишинев не договорились

Евроразделение «Молдовагаза» задерживается: «Газпром» и Кишинев не договорились
фото: moldovatransgaz.md

Разделение главной газовой компании Молдовы на независимые предприятия по транспортировке и распределению газа остановилось. Основные акционеры не смогли договориться, передаёт eadaily.com

«АО „Молдовагаз“ проинформировало Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) о невозможности подать в срок все необходимые документы для завершения процесса отделения и сертификации газотранспортного предприятия „Молдоватрансгаз“ по модели независимый передающий оператор (НПО) в соответствии с ранее принятыми корпоративными решениями и плана мероприятий, утвержденного НАРЭ», — сообщает в телеграм-канале глава компании Вадим Чебан.

В первую очередь, пояснил он, ситуация связана с отсутствием консенсуса между основными акционерами предприятия по некоторым аспектам, которые должны были предшествовать утверждению документов, необходимых для подачи заявления на сертификацию ООО «Молдоватрансгаз».

Основными акционерами «Молдовагаз» являются «Газпром» (50%) и правительство Молдовы (35,3%) в лице департамента по приватизации и управлению госимуществом при Минэкономики. Также — комитет по управлению имуществом Приднестровья (13,4%).

В соответствии с нормами Евросоюза поставщики газа, операторы трубопроводов и распределительные компании должны быть отдельными и независимыми друг от друга предприятиями. Процесс отделения «Молдоватрансгаз» длится уже несколько лет.
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