Украинский сайт «Миротворец», публикующий данные о «врагах Украины», пометил страницу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони надписью «ликвидирован». Информация опубликована на сайте, передаёт gazeta.ru
Государственный деятель длительное время присутствовал в картотеке портала. По мнению представителей платформы, в 2015 году Берлускони «нарушил государственную границу Украины» вместе с президентом России Владимиром Путиным, пишет riafan.ru
После сообщений о смерти политика на его фотографии появилась надпись «ликвидирован», а в профиле заметна цифра «200». Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов.
Сильвио Берлускони скончался утром 12 июня в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Его госпитализировали 9 июня. За несколько недель до этого политика выписали из клиники после полуторамесячного лечения. Весной у Берлускони диагностировали лейкемию.
Как пишет газета La Repubblica, состояние бывшего премьер-министра ухудшилось неожиданно на фоне онкологического заболевания крови, несмотря на то, что специалисты характеризовали эту форму лейкоза как поддающуюся лечению, а состояние политика оценивали как ослабленное, но стабильное.
Прощание с экс-премьер-министром Италии пройдет на вилле Берлускони в Аркоре 12 июня, она продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.
Церемония похорон политика пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана.