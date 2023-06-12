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Украинский «Миротворец» пометил страницу Берлускони надписью «ликвидирован»

Украинский «Миротворец» пометил страницу Берлускони надписью «ликвидирован»
фото: Global Look Press

Украинский сайт «Миротворец», публикующий данные о «врагах Украины», пометил страницу бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони надписью «ликвидирован». Информация опубликована на сайте, передаёт gazeta.ru

Государственный деятель длительное время присутствовал в картотеке портала. По мнению представителей платформы, в 2015 году Берлускони «нарушил государственную границу Украины» вместе с президентом России Владимиром Путиным, пишет riafan.ru

После сообщений о смерти политика на его фотографии появилась надпись «ликвидирован», а в профиле заметна цифра «200». Напомним, на сайте «Миротворец» размещаются личные данные «врагов Украины» по версии местных радикальных националистов.

Сильвио Берлускони скончался утром 12 июня в возрасте 86 лет в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Его госпитализировали 9 июня. За несколько недель до этого политика выписали из клиники после полуторамесячного лечения. Весной у Берлускони диагностировали лейкемию.

Как пишет газета La Repubblica, состояние бывшего премьер-министра ухудшилось неожиданно на фоне онкологического заболевания крови, несмотря на то, что специалисты характеризовали эту форму лейкоза как поддающуюся лечению, а состояние политика оценивали как ослабленное, но стабильное.

Прощание с экс-премьер-министром Италии пройдет на вилле Берлускони в Аркоре 12 июня, она продолжится на следующий день в студиях компании Mediaset.

Церемония похорон политика пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана.
  • Сегодня, 22:13
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