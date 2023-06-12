Dnestr.TV

 
0

Гражданскую миссию ЕС в Молдове усилят австрийскими военными и полицейскими

Гражданскую миссию ЕС в Молдове усилят австрийскими военными и полицейскими
иллюстрация: Pinterest

К концу года Австрия направит в Республику Молдова полицейских и солдат, чтобы помочь местным властям «осуществлять антикризисное управление, силовым структурам укрепить свои возможности в борьбе с дезинформацией и кибератаками». Решение было принято 12 июня кабинетом министров в Вене, сообщает rupor.md

В Кишинев будут направлены 4 эксперта из министерства внутренних дел, а также 3 консультанта в области вооруженных сил. В то же время Австрия отправит в Молдову дополнительно до 30 военнослужащих. Они станут частью партнерской миссии Европейского союза в РМ, которая была официально открыта в молдавской столице 31 мая.

Напомним, открывая этот офис, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что «Российская Федерация угнетала Молдову на протяжении 30 лет».

«Нам приходится противостоять гибридным угрозам и попытками дестабилизировать безопасность в Республике Молдавия. Одной из мер в этом направлении является и открытие в Молдавии гражданской миссии ЕС», — подчеркнул глава МИДЕИ.

В течение двух ближайших лет гражданская миссия ЕС будет помогать молдавским властям заниматься укреплением кибербезопасности и борьбой с дезинформацией, а при необходимости дублировать функции молдавской полиции.

Ранее Варшава направила Кишиневу шесть самолетов с оружием и боеприпасами для молдавской полиции. отметив, что это решение было принято на фоне «попыток внутренней дестабилизации».

Как сообщало EADaily , о том, что гражданская миссия Евросоюза заряжена на то, чтобы настроить Молдову на конфронтацию с Россией недавно говорил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что эта цель даже не скрывается, а проводящаяся сейчас западными партнерами Кишинева милитаризация региона это лишний раз подтверждает.
  • Сегодня, 22:53
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна