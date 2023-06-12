К концу года Австрия направит в Республику Молдова полицейских и солдат, чтобы помочь местным властям «осуществлять антикризисное управление, силовым структурам укрепить свои возможности в борьбе с дезинформацией и кибератаками». Решение было принято 12 июня кабинетом министров в Вене, сообщает rupor.md
В Кишинев будут направлены 4 эксперта из министерства внутренних дел, а также 3 консультанта в области вооруженных сил. В то же время Австрия отправит в Молдову дополнительно до 30 военнослужащих. Они станут частью партнерской миссии Европейского союза в РМ, которая была официально открыта в молдавской столице 31 мая.
Напомним, открывая этот офис, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что «Российская Федерация угнетала Молдову на протяжении 30 лет».
«Нам приходится противостоять гибридным угрозам и попытками дестабилизировать безопасность в Республике Молдавия. Одной из мер в этом направлении является и открытие в Молдавии гражданской миссии ЕС», — подчеркнул глава МИДЕИ.
В течение двух ближайших лет гражданская миссия ЕС будет помогать молдавским властям заниматься укреплением кибербезопасности и борьбой с дезинформацией, а при необходимости дублировать функции молдавской полиции.
Ранее Варшава направила Кишиневу шесть самолетов с оружием и боеприпасами для молдавской полиции. отметив, что это решение было принято на фоне «попыток внутренней дестабилизации».
Как сообщало EADaily , о том, что гражданская миссия Евросоюза заряжена на то, чтобы настроить Молдову на конфронтацию с Россией недавно говорил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Дипломат отметил, что эта цель даже не скрывается, а проводящаяся сейчас западными партнерами Кишинева милитаризация региона это лишний раз подтверждает.