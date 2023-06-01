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Страны G7 предлагают научно устанавливать происхождение зерна

Страны G7 предлагают научно устанавливать происхождение зерна

Страны "Большой семерки" разрабатывают научный способ борьбы с кражей украинского зерна, в которой Украина и Запад обвиняют Россию.

Как объяснил британский министр продовольствия и сельского хозяйства Марк Спенсер, происхождение зерна можно установить методом химической идентификации, передает bbc.com

По его словам, страны G7 сходятся во мнении, что этот способ, если широко его использовать, будет эффективен против дальнейшего хищения зерна, выращенного в Украине.

С таким заявлением Спенсер выступил на конференции Международного совета по зерну (IGC) в Лондоне, добавив, что Британия берет на себя лидерство в этой программе при сотрудничестве с остальными членами G7 и Украиной.
  • Сегодня, 09:55
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