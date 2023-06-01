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В ЕС растет число голосов за отказ от единогласия

В ЕС растет число голосов за отказ от единогласия
фото: сайт Европарламента

В настоящее время большинство решений во внешней политике ЕС требует единогласия - что в некоторых случаях может замедлить способность действовать.
Семь стран-членов Евросоюза призвали отказаться от принципа единогласия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС и больше использовать голосование квалифицированным большинством, сообщает Politico.

Так, с общей позицией выступили главы МИД Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании.

По их мнению, Евросоюзу нужно усилить свою способность действовать в сфере внешней политики и политики безопасности во время кризиса, и поскольку ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует эффективного функционирования его институтов, пишет korrespondent.net

"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единогласия - что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства", - объяснили министры.

В этой связи они предложили шире использовать так называемое "конструктивное содержание" при принятии решений. Этот принцип позволяет принять решение, когда одно из государств выступает против, но не возражает против решения, и, таким образом, не останавливает других 26 членов.

Также министры предложили, чтобы голосование квалифицированным большинством прошло практическое испытание.

"Определенные сферы внешней политики ЕС уже позволяют принимать решения квалифицированным большинством на основе статьи 31 (2) Договора об учреждении Европейского Союза. Если, например, Совет единогласно принял решение о создании гражданской миссии ЕС, то операционные условия этой миссии могут быть определены путем квалифицированного голосования. большинством.

Мы могли бы аналогично применять голосование квалифицированным большинством при принятии решений на основе общих позиций ЕС на международных форумах по правам человека", – предлагают семь дипломатов.

Кроме того, они предложили адаптировать способ принятия решений в областях, не требующих формального голосования, но, тем не менее, на практике применяют консенсус.

Министры выразили понимание, что некоторые партнеры из ЕС могут быть обеспокоены использованием голосования квалифицированным большинством во внешней политике ЕС.

Напомним, в мае несколько стран Европейского Союза создали инклюзивную группу друзей, которая будет продвигать идею отказа от единогласного принятия решений по важным вопросам.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу пора отказаться от принципа единодушия в принятии стратегических и судьбоносных решений.
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