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Еще один пограничный мост будет построен через Днестр

Еще один пограничный мост будет построен через Днестр

Молдова и Украина начнут строительство трансграничного автомобильного моста через Днестр на молдавско-украинской границе в районе Косэуцы — Ямполь. Соглашение было подписано 12 июня в Киеве министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Лилией Дабижа и министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.

«Строительство пограничного автомобильного моста соединит дорожную инфраструктуру между двумя странами на маршруте Т-02-02 Могилев-Подольский — Ямполь — Крыжополь — Бершад -Умань (Украина) и национальную трассу Р14.1 Р14 Косэуцы — граница с Украиной (Молдова). Кроме того, сеть дорог через восточную часть Молдовы будет соединена с международной дорожной сетью, что облегчит торговлю на внутреннем и международном рынках», — заявили в Министерстве инфраструктуры и регионального развития, сообщает zdg.md

Правительство Украины обеспечит финансирование технического проектирования моста, включая его строительство, а также строительство соответствующей инфраструктуры на своей территории, а правительство Молдовы обеспечит строительство соответствующей дорожной инфраструктуры на территории нашей страны.

«Длина моста составит более 1400 метров, с двумя полосами движения и двумя пешеходными тротуарами с обеих сторон. Строительство должно быть введено в эксплуатацию в 2025 году. Все аспекты, связанные со строительством автодорожного моста Косэуцы — Ямполь, будут контролироваться совместной молдавско-украинской комиссией, которая будет создана для этой цели», — отметили в министерстве.

В ходе встречи молдавской и украинской делегаций в Киеве обсуждались и другие вопросы, касающиеся общих приоритетов в области дорожной, железнодорожной и строительной инфраструктуры, сообщили представители Министерства инфраструктуры и регионального развития.

Еще один пограничный мост будет построен через Днестр

Еще один пограничный мост будет построен через Днестр
фото: zdg.md
  • Сегодня, 10:17
  • DTV
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