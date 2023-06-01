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Майский индекс цен

Майский индекс цен

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых пяти месяцев текущего года превысила четыре процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – около десяти процентов. Продукты питания стали дороже на четыре с половиной процента, а непродовольственные товары – на четверть процента, сообщает newspmr.com

Индексы потребительских цен за январь-май 2023 года:

- на продовольственные товары – 104,54%;
- на непродовольственные товары – 100,28%;
- тарифы на услуги – 110,13%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 104,27%.

Майская инфляция

По итогам мая 2023 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило около половины процента.

В отчетный период наиболее подорожали продовольственные товары. В меньшей степени повысились тарифы на услуги, а цены на непродовольственные товары, наоборот, – снизились.

Продовольствие в мае 2023 года стало дороже более чем на один процент. Наиболее подорожали:
плодоовощная продукция, включая картофель; шампанское; вина виноградные; консервы рыбные; макаронные изделия; мороженное; безалкогольные напитки; кондитерские изделия. Подешевели: масло растительное; яйца; сыр; молоко и молочная продукция; крупа и бобовые; мед; майонезная продукция; мука.

Непродовольственные товары за отчетный месяц снизили свои ценники на полпроцента. Подорожали: товары бытовой химии; табачные изделия; бумажно-беловые товары; парфюмерно-косметические товары; электротовары; мыло туалетное; посуда металлическая. Подешевели: топливо (бензин); медикаменты; вычислительная техника; телерадиотовары.

В среднем тарифы на услуги в мае выросли почти на полпроцента. Подорожали: некоторые виды бытовых услуг (бани и душевые, ремонт обуви, парикмахерские, ремонт и техобслуживание транспортных средств); услуги банков, связи, пассажирского транспорта и сферы образования.

Индексы потребительских цен за май 2023 года:

- на продовольственные товары – 101,39%;
- на непродовольственные товары – 99,56%;
- тарифы на услуги – 100,40%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,53%.
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