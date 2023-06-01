Приказом Государственной службы Управления документацией и архивами Приднестровья утвержден Перечень сокращенных наименований исполнительных органов государственной власти ПМР.
Документ введен в работу в целях унификации и стандартизации систем документационного обеспечения управления в Приднестровской Молдавской Республике, для установления единых принципов документирования, обеспечения упрощения взаимодействия исполнительных органов государственной власти ПМР, передаёт NewsPMR.Com
Нормативом определено, что сокращенные наименования исполнительных органов госвласти могут быть использованы только при подготовке протоколов заседаний и совещаний, документов справочного характера и приложений в табличных формах к правовым актам, межведомственной переписке, осуществляемой в процессе взаимодействия между органами государственной власти и управления, государственными органами, переписке с органами местного самоуправления, а также при заполнении форм документов, которые не позволяют указывать наименование органа полностью.
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ
Министерства:
- Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики – МВД ПМР; - Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики – МО ПМР; - Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики – МИД ПМР; - Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики – МЮ ПМР; - Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики – МГБ ПМР; - Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской Республики – МЭР ПМР; - Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики – МФ ПМР; - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Приднестровской Молдавской Республики – МЦРСМК ПМР; - Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики – МСХПР ПМР; - Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики – МЗ ПМР; - Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики – МП ПМР; - Министерство по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики – МСЗТ ПМР.
Комитеты:
- Государственный таможенный комитет Приднестровской Молдавской Республики – ГТК ПМР; - Следственный комитет Приднестровской Молдавской Республики – СК ПМР.
Государственные службы:
- Государственная служба охраны Приднестровской Молдавской Республики – ГСО ПМР; - Государственная служба управления документацией и архивами Приднестровской Молдавской Республики – ГСУДА ПМР; - Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики – ГСЭКООС ПМР; - Государственная служба по спорту Приднестровской Молдавской Республики – ГСС ПМР; - Государственная служба по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики – ГСКИН ПМР.
Государственные администрации:
- государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск – Госадминистрация г. Тирасполь; - государственная администрация города Бендеры – Госадминистрация г. Бендеры; - государственная администрация Слободзейского района и города Слободзея – Госадминистрация Слободзейского района; - государственная администрация Григориопольского района и города Григориополь – Госадминистрация Григориопольского района; - государственная администрация Дубоссарского района и города Дубоссары – Госадминистрация Дубоссарского района; - государственная администрация Рыбницкого района и города Рыбница – Госадминистрация Рыбницкого района; - государственная администрация Каменского района и города Каменка – Госадминистрация Каменского района.