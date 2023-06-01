В результате разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции к побережью Одесской области течением прибивает мусор. Среди мусора могут быть опасные предметы, которые не сразу можно идентифицировать.
Ведь срывало минно-взрывные заграждения, которые обустраивали на Днепре и в Каховском водохранилище, что может привести к выбросу их вместе с мусором. Они не так заметны, как морские мины, поэтому представляют значительную опасность. Сейчас большое количество мин дрейфует в воде по течению, говорится в сообщении, пишет edinaya-odessa.org
Через неделю обнаружили 6 мин разной модификации, которые потоком наводнения выбросило на побережье Одесской области. Большинство из них, путем контролируемого подрыва, удалось уничтожить.
В Черном море фиксируются неуправляемые взрывы боеприпасов, которые вместе с обломками бытовых вещей мусором вынесло из Каховского водохранилища.
Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Граждан призывают не доставать ничего из воды самостоятельно.
Пограничные наряды уже неоднократно обнаруживали мины на побережье, потому, как и другие государственные органы сделаю призыв к гражданам – не пытаться извлекать эти вещи из воды самостоятельно, особенно взрывоопасные, а сообщать пиротехникам. Потому что мы фиксируем и неуправляемые взрывы, которые происходят в воде из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами, сталкиваясь с другими предметами, – сказал Демченко.
К спасательным работам привлечены пограничники из Одесского, Херсонского, Бердянского пограничных отрядов, а также техника, плавсредства.