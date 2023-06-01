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Соблюдение сроков расследования и рассмотрения уголовных дел

Соблюдение сроков расследования и рассмотрения уголовных дел

Президент ПМР Вадим Красносельский провел совещание, посвященное соблюдению сроков расследования уголовных дел, сообщает пресс-служба главы государства

Участие в рабочей дискуссии приняли руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, Прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, председатель Следственного комитета ПМР Вячеслав Брынзарь, председатель Верховного суда ПМР Адриан Пеньковский, глава МВД Виталий Нягу, министр госбезопасности Валерий Гебос и руководитель Судебной коллегии по уголовным делам Ольга Капинус.

Открывая обсуждение, глава государства подчеркнул, что права граждан должны соблюдаться в любой ситуации. Заключенные под стражу лица, подозреваемые в совершении преступления, не являются исключением из этого правила. Каждый из них должен быть осужден либо оправдан в законодательно установленные сроки.

Действующая правовая база ограничивает период расследования уголовного дела одним годом. В исключительных случаях возможно продление этого срока, но такое решение должно быть серьезно мотивировано.

Отвечая на вопросы Президента, председатель СК ПМР Вячеслав Брынзарь сообщил, что на сегодняшний день в производстве нет ни одного дела, срок предварительного следствия по которым превышал бы год.

Иная ситуация с судебным расследованием, сообщает пресс-служба главы государства. По словам председателя Верховного суда, в 2022 году затяжных дел, рассматриваемых свыше года, было больше семи десятков. Объективными причинами послужило ограничение на конвоирование заключенных: полгода – из-за коронавирусного карантина, еще шесть месяцев – в связи с действовавшими в республике особыми режимами террористической опасности. В текущем году количество таких дел сократили вдвое. Их рассмотрение осуществляется в приоритетном порядке, сообщил Адриан Пеньковский.

Прокурор республики в свою очередь отметил, что соблюдение процессуальных сроков судами возможно при качественном проведении предварительного расследования и эффективном планировании судебных разбирательств. У органов прокуратуры есть нарекания по обоим направлениям.

Участники совещания приводили конкретные примеры. Детально обсудили причины сложившейся ситуации. Один из проблемных аспектов – дефицит квалифицированных кадров. Говорили о мерах, принятие которых способствовало бы решению существующих проблем. Президентом даны рекомендации и текущие поручения.

Соблюдение сроков расследования и рассмотрения уголовных дел
фото: president.gospmr
  • Сегодня, 14:44
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