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Ночная проверка водителей и их автомобилей в Тирасполе

Ночная проверка водителей и их автомобилей в Тирасполе

В ночь на 10 июня в столице впервые провели массовую проверку водителей. Она проходила на ул. Карла Либкнехта, сообщает пресс-центр МВД.

В масштабном мероприятии были задействованы сотрудники Управления ГАИ, а также ОГАИ УВД Бендер и Слободзейского РОВД.

На проезжей части были оборудованы так называемые фильтрационные коридоры. Милиционеры проверяли каждого водителя. Выявив нарушение, привлекали к админответственности.

Особое внимание сотрудники ГАИ обращали на автомобили, у которых изменена выхлопная система отработанных газов, создающая громкий шум и неудобства в ночное время гражданам.

Определить такого рода нарушения помогали специалисты отдела инженерно-технических экспертиз Департамента судебных экспертиз МВД ПМР.

Всего инспекторы ДПС за время рейда выявили 58 нарушений. Более 20 водителей были привлечены к админответственности за неисправности выхлопной системы.

Было вынесено 21 постановление за отсутствие страхового полиса, 12 – за то, что транспортные средства не прошли государственный технический осмотр.

Трёх автомобилистов, которые не имели при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения или полученных на территории иностранных государств, привлекли к ответственности за управление транспортным средством.

Также в ходе рейда сотрудники ГАИ остановили водителя, который находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения (алкотестер показал результат 0,475 мг/л). Мужчине грозит штраф до 3680 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Первый опыт массовой ночной проверки оказался успешным. Подобные рейды будут проводиться регулярно.
  • Вчера, 21:41
  • DTV
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