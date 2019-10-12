В Приднестровье создадут единый реестр населения, который упростит предоставление государственных услуг органами госвласти и местного самоуправления, сообщается на сайте Верховного Совета. Законопроекты Президента к рассмотрению во втором чтении подготовил Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан.
Единый реестр населения будет представлять собой совокупность сведений о приднестровцах, иностранных гражданах и лицах без гражданства, проживающих на территории республики. Каждому физлицу будет присваиваться идентификационный номер, который необходим для учёта и идентификации физических лиц на уровне информационных систем органов госвласти и местного самоуправления.
Сегодня в ПМР нет требований об обязательном использовании общих правил идентификации сведений о человеке. Нередко повторно собираются персональные данные от физических лиц, что неудобно и отнимает время.
Создание единого реестра не только обеспечит достоверность и актуальность информации о населении, но и повысит уровень межведомственного электронного взаимодействия, сократит число мошенников при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, а также повысит собираемость платежей в бюджеты различных уровней.
В связи с этим в правовое поле республики вносится проект нового закона «О едином реестре населения». Параллельно корректируются действующие законы: «Об образовании», «О занятости населения», «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР», «Об основах обязательного социального страхования».
Законопроекты Президента будут рассмотрены во втором чтении на одном из пленарных заседаний.