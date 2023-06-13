"Газпром" может потребовать у Молдавии выплату исторического долга уже в ближайшие месяцы, добавив к ним и долг непризнанного Приднестровья. Об этом заявил член наблюдательного совета закупающего газ для республики государственного предприятия "Энергоком" Александр Слусарь. Он считает виновником сложившейся ситуации бывшего вице-премьера Андрея Спыну, который в 2021 году подписал соглашение с "Газпромом", где были оговорены сроки выплаты долга, сообщает ТАСС
"В ближайшие месяцы следует ожидать враждебных действий со стороны "Газпрома", который категорически против продолжающейся демонополизации рынка газа и независимости газотранспортной системы поставок. Можно ждать исполнительных листков от арбитража в Санкт-Петербурге о взыскании так называемых исторических долгов. Я не исключаю, что "Газпром" добавит долги левого берега к долгам правого берега", - написал Слусарь в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, российский концерн может через суд наложить арест на молдавскую газотранспортную систему.
"Между прочим, экономическая война будет развязана под прикрытием протокола, подписанного Андреем Спыну. Некомпетентность и наглость несостоявшегося политика обходится нам все дороже и дороже", - заключил Слусарь.
С такими заявлениями он выступил, комментируя сообщение «Молдовагаза» (50 процентов которого принадлежит «Газпрому») о невозможности завершить отделение газотранспортного предприятия «Молдоватрансгаз». По мнению Слусаря, речь идет об отказе «Молдовагаза» «соблюдать процедуры» Третьего энергетического пакета Евросоюза, содержащего соответствующие требования. Просроченный аудит
Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре 2021 года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. На переговорах Кишинев настоял на международном аудите долга страны за газ и обязал организовать его и представить итоги к 1 мая 2022 года. Для этого были приглашены зарубежные аудиторы - норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A. S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании. Однако к этому сроку результаты аудита так и не были представлены и несмотря на то, что молдавская сторона не выполнила взятые на себя обязательства, российский концерн продолжил поставки газа в республику.
Как сообщил в апреле нынешнего года министр энергетики Молдавии Виктор Парликов объявление итогов аудита долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" в очередной раз затягивается, так как правительство не выплатило сумму, согласованную с проводящими его зарубежными компаниями. Со своей стороны глава газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан выразил надежду, что в мае отчет все же будет представлен наблюдательному совету компании, который должен высказаться, принять его или нет, чтобы перейти к следующему этапу согласования графика выплат долга. Но этого тоже не произошло.
Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн. Счетная палата Молдавии по итогам проведенного аудита утверждает, что долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составляет $590,8 млн.
Компания "Молдовагаз" создана в 1999 году. Крупнейшим ее акционером является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала "Газпрому", пишет ТАСС