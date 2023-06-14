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Израиль ужесточил правила для репатриантов

Израиль ужесточил правила для репатриантов
Фото: newsru.co.il.

Израильский кнессет (парламент) утвердил закон, согласно которому с 10 июля новые репатрианты не смогут в первый год проживания в стране получать загранпаспорт (даркон). Теперь вместо даркона релоканты будут получать специальный проездной документ для пересечения границы (лессе-пассе), пишет The Times of Israel, сообщает eadaily.com

Закон отменяет действие соглашения, которое в 2017 году заключило правительство с партией Yisrael Beytenu. Соглашение позволяло новым израильтянам, получившим гражданство по «закону о возвращении», сразу получить полноценный загранпаспорт. Как отмечает издание, такое решение было принято по итогам многочасовых дебатов между представителями правящей коалиции и оппозиционных партий.

Изменения в законодательство внесены на фоне мощной волны репатриации из России и с Украины, начавшейся в феврале 2022 года, отмечает The Times of Israel. По данным телеканала 13tv, около 41% россиян, которым выдали израильское гражданство, вернулись в Россию.

Согласно новой редакции закона, министр внутренних дел может отказать в выдаче израильского заграничного паспорта репатрианту, не проживающему в Израиле на постоянной основе. Вместо даркона такой человек получит временный проездной документ (лессе-пассе). Для получения даркона новым репатриантам нужно будет прожить в Израиле год, чтобы подтвердить, что страна стала их основным местом жительства.

За 12 месяцев с начала военной спецоперации России на Украине в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 — репатрианты, остальные — туристы, сообщило весной МВД Израиля.

По данным Еврейского агентства «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации, за прошлый год в Израиль репатриировались 70 тыс. человек — это рекорд за 23 года. Более 37 тыс. из них — россияне, еще около 15 тыс. — украинцы, около 2 тыс. — белорусы.

  • Сегодня, 08:47
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