Микроскопическая сумочка MSCHF имеет размеры 657 на 222 на 700 микрометров, что сравнимо с человеческим волосом и может пролезть в игольное ушко. Сумка произведена из смолы с помощью двухфотонной полимеризации, своего рода 3D-печати для микроскопических объектов.
На аксессуаре смогли вырезать точную монограмму Louis Vuitton, которая была предварительно установлена под цифровым микроскопом, чтобы новый владелец сумки смог оценить все детали. MSCHF сообщил New York Times, что не получал разрешения от дома моды на использование его символики на микроскопической сумочке.
Бренд MSCHF разработал изделие специально для аукциона Joopiter, где его продадут как один из лотов.