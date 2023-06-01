Dnestr.TV

 
0

В мире появилась сумка, которая пролезет в игольное ушко

В мире появилась сумка, которая пролезет в игольное ушко
Фото: MSCHF

Микроскопическая сумочка MSCHF имеет размеры 657 на 222 на 700 микрометров, что сравнимо с человеческим волосом и может пролезть в игольное ушко. Сумка произведена из смолы с помощью двухфотонной полимеризации, своего рода 3D-печати для микроскопических объектов.

На аксессуаре смогли вырезать точную монограмму Louis Vuitton, которая была предварительно установлена под цифровым микроскопом, чтобы новый владелец сумки смог оценить все детали. MSCHF сообщил New York Times, что не получал разрешения от дома моды на использование его символики на микроскопической сумочке.

Бренд MSCHF разработал изделие специально для аукциона Joopiter, где его продадут как один из лотов.
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Студент упал с 4 этажа
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна