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В Одессе новые ограничения

В Одессе новые ограничения

Развлекательным комплексам и ночным клубам в Одессе запретили работу в ночной период. Об этом сообщил городской совет в воскресенье, 18 июня.

Указано, что всем развлекательным заведениям запрещено работать в период с 22:00 до 9:00.

Также в Одессе запрещено ночью:

использовать световые и подобные световым средствам, ухудшающим маскировку территории;

использовать звуковое оборудование, аппаратуры, акустические системы и другие музыкальные средства;

обслуживание населения вне и в помещениях, и на соответствующих территориях;

нахождение, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Ранее в Одессе и области закрыли пляжи из-за существенного ухудшения состояния воды. Также в регионе запрещена рыбалка и продажа рыбы на стихийных рынках.

Пляжи Одессы признаны непригодными для купания людей из-за существенного ухудшения состояния воды. Об этом сообщили городские власти в воскресенье, 18 июня.

"Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы. Купание людей на пляжах города Одессы запрещено", – говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета.

Утром на этой неделе на побережье Одессы зафиксировали цветение воды. При этом отмечалось, что самая "опасная" вода из Каховского водохранилища только начинает попадать в Черное море.

Позже стало известно, что в воде на пляжах Одессы обнаружен ротавирус и сальмонелла. Также соленость моря на пляжах упала почти втрое.
  • Вчера, 21:24
  • DTV
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