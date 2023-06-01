Развлекательным комплексам и ночным клубам в Одессе запретили работу в ночной период. Об этом сообщил городской совет в воскресенье, 18 июня.Указано, что всем развлекательным заведениям запрещено работать в период с 22:00 до 9:00.использовать световые и подобные световым средствам, ухудшающим маскировку территории;использовать звуковое оборудование, аппаратуры, акустические системы и другие музыкальные средства;обслуживание населения вне и в помещениях, и на соответствующих территориях;нахождение, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.Также в регионе запрещена рыбалка и продажа рыбы на стихийных рынках.Пляжи Одессы признаны непригодными для купания людей из-за существенного ухудшения состояния воды. Об этом сообщили городские власти в воскресенье, 18 июня."Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы. Купание людей на пляжах города Одессы запрещено", – говорится в сообщении.Указано, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного комитета Одесского городского совета.Утром на этой неделе на побережье Одессы зафиксировали цветение воды. При этом отмечалось, что самая "опасная" вода из Каховского водохранилища только начинает попадать в Черное море.Позже стало известно, что в воде на пляжах Одессы обнаружен ротавирус и сальмонелла. Также соленость моря на пляжах упала почти втрое.