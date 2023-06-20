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Украина официально присоединилась к Банку развития Совета Европы

Украина официально присоединилась к Банку развития Совета Европы

Украина завершила процесс вступления и стала 43-й страной-членом Банка развития Совета Европы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Присоединение к Банку развития Совета Европы - это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Обе стороны приложили значительные усилия для достижения этой цели. Мы уверены, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины и поможет нам преодолеть существующие вызовы", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает epravda.com.ua

"Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности Банка развития Совета Европы на 2023-2027 годы. Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и проведении государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины", - добавили в Минфине.

"Вступление Украины в Банк развития Совета Европы является свидетельством доверия Украины к Банку и его способности поддержать страну в восстановлении, реконструкции и долгосрочном социальном развитии", - отметил руководитель Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли.

Обретение Украиной членства в Банке развития Совета Европы произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне 2022 года.

Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением, которое имеет исключительно социальную направленность, пояснили в Минфине.

Банк развития Совета Европы был создан в 1956 году с целью решения европейскими странами вопросов, связанных с социально-направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов.
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