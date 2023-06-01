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В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»
фото: president.gospmr

Летний предрассветный час. В 1941-м мирный день 22 июня так и не наступил. Вместо него в 3.58 пришла война. Спустя ровно 82 года, минута в минуту, приднестровцы вспоминают эту трагедию, унесшую впоследствии десятки миллионов жизней. В 1941 – 1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны погибло около двадцати тысяч жителей приднестровской земли.

В разных уголках республики сегодня проходят траурно-памятные мероприятия. Традиционная акция «Свеча памяти» собрала на столичном Мемориале Славы тираспольчан и гостей города. Почтить память погибших в годы засилья фашизма и нацизма прибыл Президент ПМР Вадим Красносельский. Глава государства возложил цветы к Вечному огню, памятникам, могилам защитников Отечества. Поминальные лампады осветили мемориальный комплекс, символизируя неугасающую память о тех, кто не пережил страшнейшую из войн, и о подвиге советского солдата, вернувшего мирную жизнь. В каждом огоньке свечи – тепло надежды, свет веры и пламя любви к Родине, сообщает пресс-служба Главы государства

О символизме и значимости сегодняшнего мероприятия говорил, общаясь с журналистами, Президент ПМР Вадим Красносельский. Он отметил, что считает 22 июня 1941 года самой трагической датой в истории человечества, изменившей судьбы миллионов людей и целых государств.

Глава приднестровского государства подчеркнул, что самой большой ошибкой были попытки договориться с нацизмом и фашизмом. Он упомянул ключевые исторические события, предшествовавшие началу войны: Мюнхенское соглашение 1938 года и подписание в 1939-м пакта Молотова-Риббентропа.

«Между двумя этими документами есть причинно-следственные связи. Это и есть момент попытки договориться с нацизмом и фашизмом. К чему она привела – показала история. Отсюда вытекают вопросы народной памяти и прощения. Наш христианский долг велит нам прощать. Это правильно. Народы прощать надо. Людей прощать надо. Те, кто наступали, тоже являются жертвой – жертвой идеологии. Что нельзя прощать? Нацизм и фашизм. Ни тогда, ни сегодня», – выразил уверенность Вадим Красносельский, напомнив о более поздних фашистских и нацистских проявлениях и их последствиях.

«Сегодняшнее мероприятие – показатель народной памяти. Того, что народ не забыл, что он помнит, чтит свою историю, своих предков и отлично знает, кто победил в Великой Отечественной войне, какими были жертвы, какой ценой досталась победа. В Приднестровье, в этом маленьком государстве, все в порядке с головой, с народной памятью и с совестью. Мы чтим своих героев, уважаем предков, не забудем свою историю. Простить – не значит забыть. Это совсем разные вещи. Надо помнить, надо чтить», – подытожил Президент ПМР.

фото: president.gospmr
В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»

В Тирасполе прошла акция «Свеча памяти»
  • Сегодня, 10:29
  • DTV
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