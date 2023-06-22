Приднестровье получило гуманитарный груз из России. Его доставили в рамках многолетнего проекта Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы по обеспечению российских соотечественников за рубежом медицинской техникой индивидуального пользования. Доставить помогли Посольство РФ и представительство Россотрудничества в Молдове.
Большая часть груза (его общий вес - около 500 килограммов) предназначена Министерству по социальной защите и труду. А если точнее, инвалидам по зрению. Это специальные тонометры, термометры и глюкометры со звуковым выводом, увеличители, лупы и складные трости. То есть то, что нужно незрячим и слабовидящим людям в повседневной жизни, сообщает novostipmr.com
«Груз предназначен для инвалидов по зрению, в основном это граждане, которые состоят на учёте Общества слепых. Это средства индивидуального пользования, которые нужны им каждый день и по поводу которых они обращались к нам. Это довольно дорогостоящие изделия, и они не могут их приобрести самостоятельно», – отметил представитель Министерства по социальной защите и труду.
Документы на технику сегодня передали представителям ведомства в офисе Россотрудничества.
Помимо этого, есть и медоборудование, которое передадут позже. Оно для членов русских общин в городах и районах.
«Это то, что мы заказываем довольно часто: полоски для глюкометров, тонометры у нас очень большим спросом пользуются. Также это ходунки для тех, кому тяжело передвигаться, и тренажёры для реабилитации после болезни. Это в первую очередь для тех активистов русских общин, которые неоднократно обращались к нам из-за того, что нет возможности купить их самостоятельно», – рассказала председатель Союза русских общин Виорика Кохтарева.
Всю полученную медтехнику адресатам передадут безвозмездно.