Что-то опять в Кишинёве пошло не туда. Так прокомментировал сегодня, 22 июня, российский сенатор Григорий Карасин недавнее заявление молдавского депутата Андриана Кептонара о том, что Молдавия планирует сократить количество дипломатов и сотрудников посольства РФ, пишет eadaily.com
"В Молдове опять пытаются поднять волну антироссийских страхов. Некто Кептонар от правящей партии “Действие и солидарность” призвал к сокращению числа сотрудников Посольства России. Причём молдавского политика пугают не только люди, но здания и даже антенны на них…!
Логично спросить Кептонара, как же он представляет себе работу посольств и понимает ли предназначение антенн… Просто оторопь берет! Что-то опять в Кишинёве пошло не туда", – написал в телеграм-канале Карасин, передает rupor.md
21 июня в одной из передач на телеканале Exclusiv TV депутат ПДС Андриан Кептонар заявил, что власти Молдовы примут решение о сокращении сотрудников посольства РФ на основе принципа паритета и дадут им месячный срок на то, чтобы решить, кто покинет дипмиссию в Кишиневе.
"Речь о 40 дипломатах и сотрудниках, есть еще около 40человек технического персонала, которые устанавливают антенны для шпионажа на крыше посольства России. Все они с женами или мужьями. В общем, насколько я знаю, всего около 150 человек в здании посольства России", – заявил Кептонар.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что в республике снова пытаются поднять волну антироссийских страхов.
Напомним, буквально неделю назад тот же Кептонар, хотя до этого и озвучивал эту идею, стал говорить о том, что не стоит спешить по примеру Румынии сокращать число российского диппредставительства в Кишиневе до численности молдавских дипломатов в Москве. Нужно изучить риски.
«В отношениях с Россией мы находимся в более уязвимом положении, чем Румыния. Мы понимаем, что за нашими действиями последуют ответные меры РФ. В частности, Россия попытается ударить по нам экономически и, возможно, вышлет и тех шесть дипломатов РМ, которые работают в посольстве в Москве. Поэтому необходимо изучить все риски, прежде чем приступить к этим действиям», — подчеркнул Кептонар.
Он также отметил, что находящимся в России молдаванам нужны консульские услуги молдавского представительства, поэтому вероятное его сокращение может ударить по диаспоре.
Как сообщало EADaily , в начале месяца МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России (21 дипломат и 30 представителей административного персонала). В Бухаресте говорят, что данное решение продиктовано желанием сократить дипломатический и административный персонал миссии и уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.
Вчера Кишинев посетил нынешний председатель Сената Румынии Николае Чукэ. Ранее он возглавлял правительство и именно в период его премьерства было принято решение о сокращении числа российских дипломатов. После этого визита у властей Молдовы на повестке дня снова появился этот вопрос. Как говорится, «никогда не было, и вот опять».