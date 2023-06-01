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За время операции «Амброзия» в Тирасполе составлено 11 протоколов

За время операции «Амброзия» в Тирасполе составлено 11 протоколов

Садово-огородный сезон в самом разгаре, а значит, самое время убрать карантинную траву.

С мая сотрудники экологической милиции проводят ежегодную профилактическую операцию «Амброзия». Они инспектируют муниципальные территории, участки предприятий, организаций и частный сектор, где может произрастать сорняк, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Амброзия наносит ущерб почве, поскольку иссушает её. Ещё больший вред может принести человеку пыльца, вызывающая острые аллергические реакции. Потому сорняк необходимо вырывать с корнем, чтобы предотвратить дальнейшее его распространение.

Наиболее опасно это растение во время цветения, поэтому рейды начали проводить заранее. За время профилактической операции сотрудники экологической милиции Тирасполя составили 11 протоколов на граждан. В числе нарушителей в основном жители частного сектора, как правило, из близлежащих сёл.

Люди говорят: знают, что надо бороться с карантинным сорняком, но всё никак руки не доходят. Стимулирующим может стать штраф на граждан – до 460 рублей. На должностных лиц суммы гораздо выше – до 1000 рублей ПМР.

Операция «Амброзия» продлится до октября.
  • Вчера, 20:00
  • DTV
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