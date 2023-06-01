С начала июня на молдавский плодоовощной рынок начал поступать местный озимый лук.
Пауза между поставками на внутренний рынок страны товарных остатков молдавского лука урожая-2022, импортного (египетского, азербайджанского) лука и первыми продажами местного лука нового урожая была относительно короткой – около десяти дней, передает east-fruit.com
Внутренний оптовый рынок ее почти не почувствовал. В результате чего последний лук прошлого года и первый молдавский лук нынешнего года предлагались по сходной цене – 17-18 леев/кг ($0,99-1,01/кг). И, похоже, это верхний психологический предел цены на этот товар в данный период сезона. К середине текущего месяца средняя цена на молдавский лук урожая-2023 снизилась в среднем на 3 лея/кг, до 15-16 леев/кг ($0,83-0,9/кг).
Ровно такая же нисходящая динамика цен отмечалась в аналогичный период прошлого года. Однако, оценивая намерения фермеров-продавцов, аналитики EastFruit предполагают, что средняя оптовая цена на озимый лук стабилизируется на актуальном уровне минимум на две три недели.
Причин для такого вывода несколько. Во-первых, по экспертным оценкам, плантаций озимого лука в стране совсем немного, при этом к настоящему времени с 40-50% из них урожай уже собран. На короткий период времени на внутреннем рынке появился относительно большой объем предложения товара.
При этом аналитики EastFruit отмечают, что всего несколько автофур, груженных луком, на неделю обвалили оптовый рынок этого товара в Бельцах, второго по величине города Молдовы. Озимый лук плохо хранится и быстро портится в процессе продажи. Поэтому в некоторые дни из-за невысокого спроса и снижающегося качества продукции минимальная оптовая цена на лук там опускалась до 10-12 леев/кг ($0,55-0,66/кг), то есть – снижалась почти на треть по сравнению со средней ценой предыдущего дня. Тем не менее даже в дни плохих продаж цена оставалась выше, чем в первой половине июля прошлого года и, тем более, предыдущих двух лет.
Во-вторых, на протяжении предыдущих нескольких дней на севере и в центре Молдовы выпали осадки, в связи с чем темпы уборки урожая озимого лука снизились. Более того, по отзывам фермеров-овощеводов, они и впредь не станут спешить с продолжением уборочной кампании.
В страну возвращается жаркая погода. На плантациях у озимого лука меньше рисков порчи, чем в коммерческой цепи. Но при отсутствии альтернативы (дешевый азербайджанский лук фактически закончился) умеренные поставки местного лука на молдавский внутренний рынок почти наверняка поспособствуют стабилизации и даже укреплению оптовых цен на него.
В-третьих, фермеры отмечают, что, несмотря на относительно небольшую разницу оптовых цен на лук в Молдове и Украине (согласно данным EastFruit, соответственно $0,83/кг и $0,98/кг), им пока поступает немало предложений о закупке лука со стороны украинских трейдеров. Основная масса поставок, как и в прошлом году, направляется в западные регионы Украины, однако небольшие партии отправляются и в Одесскую область. Оптовая цена спроса на лук для экспорта в Украину невелика — $0,66-0,69/кг. Но с учетом малой емкости и уязвимости внутреннего рынка молдавские фермеры подобные предложения принимают, экспорт пока идет достаточно стабильно.
Суммируя все эти факторы, можно предположить, что минимум две-три, а возможно – четыре недели до начала массовой уборки сеяного ярового лука ранних сортов цены на репчатый лук в Молдове сохранятся на сравнительно высоком (с точки зрения местного потребителя) уровне.