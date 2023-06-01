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В Украине будут выпускать машины для разминирования

В Украине будут выпускать машины для разминирования
Фото: defence-ua com

В Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов.

В Украине начнут производить машины для разминирования территорий Об этом в субботу, 24 июня, заявило Министерство экономики Украины в Telegram.

"Меморандумы о взаимопонимании с хорватской корпорацией DOK-ING d.o.o. и датским производителем HYDREMA подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне”, - отметили в сообщении.

Сообщается, что в Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов, пишет korrespondent.net.

Отмечается, что локализация производства машин для разминирования позволит:

оперативно решать вопросы текущего обслуживания,
ремонта техники,
быстрой поставки необходимых комплектующих.

"А это будет способствовать решению одной из ключевых на сегодняшний день задач - разминирование территории нашего государства, возвращение земель в хозяйственную эксплуатацию", - акцентировали в Министерстве.

  • Сегодня, 01:27
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