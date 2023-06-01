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0 В Украине будут выпускать машины для разминирования
Фото: defence-ua com В Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов. В Украине начнут производить машины для разминирования территорий Об этом в субботу, 24 июня, заявило Министерство экономики Украины в Telegram. "Меморандумы о взаимопонимании с хорватской корпорацией DOK-ING d.o.o. и датским производителем HYDREMA подписали в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне”, - отметили в сообщении. Сообщается, что в Украине будет локализовано производство роботизированных систем для разминирования западных образцов, пишет korrespondent.net. Отмечается, что локализация производства машин для разминирования позволит: оперативно решать вопросы текущего обслуживания, ремонта техники, быстрой поставки необходимых комплектующих. "А это будет способствовать решению одной из ключевых на сегодняшний день задач - разминирование территории нашего государства, возвращение земель в хозяйственную эксплуатацию", - акцентировали в Министерстве.
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