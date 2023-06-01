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ДТП с маршруткой в Бендерах

ДТП с маршруткой в Бендерах
фото: mvdpmr

Авария произошла 28 июня примерно в 14:20 на перекрёстке улиц Суворова – Первомайская в Бендерах

Со слов очевидцев, водитель автомобиля «Мерседес», перевозивший пассажиров по маршруту № 1, проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Произошло столкновение с «Вольво», сообщает пресс-служба МВД ПМР

В результате ДТП маршрутка опрокинулась. На место аварии выехали три бригады скорой помощи, ОГАИ УВД г. Бендеры.

На место ДТП прибыли и сотрудники аварийно-спасательного подразделения. Провели оцепление местности, при помощи гидравлического инструмента отжали крыло легкового автомобиля и отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы не допустить воспламенения «Вольво».

Подробности уточняются.

фото: mvdpmr:
ДТП с маршруткой в Бендерах

ДТП с маршруткой в Бендерах

ДТП с маршруткой в Бендерах

ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Вчера, 18:25
  • DTV
  • Просмотров: 93
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