Авария произошла 28 июня примерно в 14:20 на перекрёстке улиц Суворова – Первомайская в Бендерах
Со слов очевидцев, водитель автомобиля «Мерседес», перевозивший пассажиров по маршруту № 1, проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Произошло столкновение с «Вольво», сообщает пресс-служба МВД ПМР
В результате ДТП маршрутка опрокинулась. На место аварии выехали три бригады скорой помощи, ОГАИ УВД г. Бендеры.
На место ДТП прибыли и сотрудники аварийно-спасательного подразделения. Провели оцепление местности, при помощи гидравлического инструмента отжали крыло легкового автомобиля и отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы не допустить воспламенения «Вольво».