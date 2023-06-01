Руководство Молдавии приближается к прямому пособничеству Украине, следуя на поводу у коллективного Запада. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС
"Коллективный Запад руками киевского режима активно затаскивает Молдавию в конфликт на Украине и даже больше - присматривает ее на роль второй Украины, - отметила она. - К сожалению, официальный Кишинев поддается на эти уловки, и дело уже не ограничивается ретивостью в обсуждении так называемой неспровоцированной агрессии Москвы и увещеванием в неограниченной солидарности с киевским режимом. Молдавские власти все ближе приближаются к тому, чтобы стать прямым пособником преступной киевской власти, при этом в заложники поставив собственное население".
Официальный представитель дипведомства обратила внимание на заявления "о готовности Молдавии стать "логистическим хабом" для юго-восточных украинских территорий" вопреки происходящему кровопролитию. "Любой здравомыслящий политик или государственный деятель, да и просто неравнодушный к происходящему человек, никогда в жизни не пожелает своей стране стать плацдармом боевых действий, - заметила она. - Здесь же руководство Молдавии само напрашивается, приглашает, призывает на свою территорию все виды бед и несчастий. Они еще предлагают направить группу молдавских инженеров для участия в разминировании территории Украины".
"Одновременно наращивается взаимодействие Молдавии с НАТО и Европейским союзом в военно-политической области, продолжается милитаризация страны, - продолжила дипломат. - В этом контексте активно продвигается идея о целесообразности отказа от закрепленного в конституции этого государства статуса постоянного нейтралитета, якобы не соответствующего нынешним международным реалиям. Конечно, это не может не вызывать беспокойство".
Захарова напомнила о том, что "помощь" коллективного Запада, в том числе в военной сфере, "служит исключительно интересам самого Запада, и, как показывает практика, реализуются эти интересы зачастую за счет или даже на обломках получателей такого содействия".
"Молдавский народ это хорошо понимает и в подавляющем большинстве выступает против превращения своего государства в логистический придаток НАТО, - подчеркнула она. - Жители Молдавии не верят в навязываемые мифы о российской угрозе и заинтересованы в поддержании добрососедских отношений с нашей страной. Надеемся, что молдавские власти осознают, что на самом деле скрывается за фасадом обещаний Запада и прекратят играть в игры с безопасностью республики. Возможно, та реальность, которую они наблюдают с близкого расстояния, подскажет им правильный выход из той ситуации, которую они сами формируют", передаёт ТАСС. Мария Захарова прокомментировала возможность сокращения числа российских дипломатов в Молдове.
Нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдове является абсолютно оправданной, поскольку Москва заинтересована в развитии связей с народом республики. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает rupor.md
По словам российской чиновницы, авторы инициативы о сокращении персонала Посольства России в Кишиневе не могут не понимать, что в таком случае объективно сократятся возможности оказания консульского и иного содействия в том числе гражданам Молдовы.
“Россия, как любое другое государство, устанавливает численность своих диппредставительств в той или иной стране, исходя из уровня двустороннего сотрудничества и того объема задач, который там возникает. Народы России и Молдовы связаны богатой общей историей и культурой, активным сотрудничеством в экономической и гуманитарной сферах, тесными личными контактами между людьми. Российская сторона заинтересована в расширении и укреплении этих связей на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Исходя из этого, нынешняя численность посольства России в Кишиневе является абсолютно оправданной”, — говорится в комментарии Захаровой.
В этом контексте официальный представитель МИД РФ обвинила молдавские власти в соблюдении “двойных стандартов” и призвала перестать действовать в угоду “коллективному Западу”.
“Говоря о “паритете” числа сотрудников диппредставительств, они имеют в виду только Посольство России в Молдавии. О сокращении численности диппредставительств западных стран – Румынии, Великобритании или США – речи не идет. Призываем перестать в угоду “коллективному Западу” предпринимать действия, не вызывающие у собственного народа ничего, кроме непонимания и протеста”, – подытожила она.
Отметим, 21 июня в одной из передач на телеканале Exclusiv TV, депутат ПДС Андриан Кептонар заявил, что власти Молдовы примут решение о сокращении сотрудников посольства РФ на основе принципа паритета и дадут им месячный срок на то, чтобы решить, кто покинет дипмиссию в Кишиневе.
“Речь о 40 дипломатах и сотрудниках, есть еще около 40человек технического персонала, которые устанавливают антенны для шпионажа на крыше посольства России. Все они с женами или мужьями. В общем, насколько я знаю, всего около 150 человек в здании посольства России”, – заявил Кептонар.
МИДЕИ - Захаровой: Власти Молдовы действуют исходя из интересов страны
В МИДЕИ выступили с комментарием по поводу недавних заявлений официального представителя МИД России Марии Захаровой.
В молдавском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что в отношениях с внешними партнерами власти Республики Молдова действуют исходя из национальных интересов страны, передаёт point.md
"Известно, что молдо-российские отношения значительно пострадали в результате начала Российской Федерацией военной агрессии против Украины и всех ее негативных последствий, в том числе для Республики Молдова. Молдавские власти по-прежнему полны решимости противостоять дестабилизирующим действиям Российской Федерации, направленным против нашей страны", - говорится в пресс-релизе МИДЕИ.