«История успеха» о том, как власти Молдовы успешно справились с потоком беженцев из Украины, может потерпеть фиаско. Оказывается, еще 5 месяцев назад правительство прекратило выделять деньги на содержание центров размещения, хотя западные партнеры пожертвовали на эти цели более 150 миллионов евро. Об этом рассказал молдавский телеканал TV8, отметив, что правительство признает, что не может точно пояснить, куда были потрачены все эти средства, сообщает mybusiness.md
Так, примар Бельц Николай Григоришин рассказал журналистам, что уже несколько месяцев не получает денег на содержание местного центра размещения украинцев. Деньги на них муниципалитет решил позаимствовать из других фондов.
При этом ситуация в Бельцах еще не самая сложная, так как зарплаты сотрудникам центра выплачиваются из муниципальных фондов. В районных центрах размещения их не выдавали с декабря. Например, центр в Глодянах из-за долгов рискует быть отключенным от воды, света, газа, услуг канализации и электричества.
«Все долги за три месяца, я имею в виду март, апрель, май и вот на данный момент мы в середине июня. Вся сумма долга составляет 450 тысяч леев. 300 тысяч — это долги по зарплате и 100 тысяч леев — долги по коммунальным услугам», — уточнил председатель Глодянского района Ион Кожокарь.
Аналогичная ситуация и в Штефэнешть Флорештского района, где администрация центра, и работники учреждения не получают зарплат с февраля. Вице-председатель Флорештского района признает, что местные власти с ситуацией не справляются.
«Очевидно и то, что те сотрудники, которые должны выплачивать зарплаты, тоже не получали на это денег. Да, трансферы есть, но они должны быть проведены. А этого не сделано», — признал Алин Афронин.
Вместе с тем, по словам министра труда и соцзащиты Молдовы Алексея Бузу, многомиллионная финансовая помощь от Евросоюза недостаточна, чтобы решить все возникающие проблемы. Этим он постарался оправдаться, не уточняя, на что были списаны многомиллионные поступления.
«Очень многие жертвовали нам на помощь беженцам из-за рубежа… Но этого не достаточно. У нас и потребности очень внушительные. Многие расходы на содержание центров были произведены за счет средств госбюджета», — сказал Бузу.
В свою очередь премьер министр Дорин Речан обещал, что решение по этой ситуации может быть принято только на следующей неделе, хотя проблема возникла почти полгода назад и властями успешно замалчивалась. После разгоревшегося скандала на ситуацию поспешил отреагировать и парламент.
«О проблеме было известно давно. Мы обсуждали эту тему со всеми. От премьер-министра до министра финансов, и все происходило медленнее, чем мы ожидали. Мы должны взять на себя эти расходы. Да, мы должны лучше управлять государственными деньгами, но ситуация, когда люди не получают зарплату в течение 5 месяцев, не может быть приемлемой. В принципе решения надо было найти гораздо быстрее», — заключил председатель комиссии по соцзащите Парламента Молдовы Дан Перчун.
По последним данным, на сегодняшний день в Молдове официально зарегистрировано чуть более 100 тысяч беженцев, это, в основном, женщины и дети.