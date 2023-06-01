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МРОТ на III квартал 2023 года

МРОТ на III квартал 2023 года

Министерство по социальной защите и труду Приднестровья определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на III квартал 2023 года. Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, сообщает NewsPMR.Com

Согласно документу, с 1 июля по 30 сентября 2023 года установлены следующие величины МРОТ:

1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»:
- для неквалифицированных работников – 1 809 руб.;
- для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.

2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций):
- для неквалифицированных работников – 2 063 руб.;
- для квалифицированных работников – 2 269,3 руб.

3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса):
- для неквалифицированных работников – 3 094,5 руб.;
- для квалифицированных работников – 3 404 руб.

По сравнению с предыдущим кварталом, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной, для работников других организаций выросла на 1,53%. Если сравнить с показателями за III квартал 2022 года, величина МРОТ для бюджетников – осталась неизменной, а для работников других организаций – выросла на 6,5%.
  • Вчера, 20:08
  • DTV
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