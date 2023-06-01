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В Украине хотят запретить расчеты наличными

В Украине хотят запретить расчеты наличными

В Украине хотят ввести запрет на обращение наличной валюты, а все расчеты проводить исключительно онлайн или картами.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference, сообщает gsminfo.com.ua

Авторы этой идеи уверены, что таким образом можно побороть коррупцию на 95%. "Мы это обсуждаем. Мы хотим быть первой в мире cashless экономикой", — сказал Ростислав Шурма

Сейчас в правительстве ведутся дискуссии по этому запрету, есть немало заявлений, что запрет наличных денег является нарушением прав человека. В свою очередь сторонники запрета утверждают, что это может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

Если команда президента Украины примет эту идею в ближайшее время, можно будет составить дорожную карту и понять, насколько эффективны такие изменения, пишет point.md

источник: Tsn
  • Сегодня, 07:52
  • DTV
  • Просмотров: 38
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