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На Украине тарифы на воду вырастут на 32%

На Украине тарифы на воду вырастут на 32%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины, в четверг приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на водоснабжение и водоотводение, цены поднимут в среднем на 32%, начиная с 1 июля, сообщает пресс-служба регулятора, пишет eadaily.com

«Комиссия … сообщает, что 29 июня состоялось заседание, на котором было принято решение принять постановления НКРЭКУ об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

В заседании комиссии приняли участие руководители 33 украинских водоканалов. Участники проголосовали за «взвешенное решение» повысить тарифы на воду в среднем на 32% в зависимости от водоканала, начиная с 1 июля, второй этап запланирован с 1 сентября. Участники голосования объяснили, что на повышение тарифов повлияли стоимость электроэнергии и реагентов для очистки воды, повышение заработной платы и прочее.

«Решение предусматривает рост платежки на воду и водоотведение для среднестатистической семьи на около 60 гривен (142 рубля). Это не слишком высокая цифра, но этим мы обеспечим надлежащую работу водоканалов и наличие воды в кране надлежащего качества», — пояснил член комиссии Руслан Кайдаш в видео, опубликованном на сайте НКРЭКУ.

Как сообщал в июне президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий, ассоциация представляла свои расчеты тарифов, которые должны были действовать на Украине с 2023 года, еще прошлым летом, однако рассмотрение вопроса повышения тарифов переносилось несколько раз.

  • Сегодня, 09:18
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