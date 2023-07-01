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"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,2 млн куб. м через "Суджу"

"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 41,2 млн куб. м через "Суджу"

Российская компания "Газпром" подает транзитом через Украину газ для Европы в объеме 41,2 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам в воскресенье представитель "Газпрома".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 41,2 млн куб. м на 2 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. В субботу, 1 июля, объем прокачки также составил 41,2 млн куб. м., передает ТАСС.

Ранее на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 2 июля может составить около 41,2 млн куб. м.

Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы. Прокачка по "Северному потоку" полностью остановлена. Поставки газа по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

О транзите через Украину

ОГТСУ 10 мая 2022 года сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств: компания якобы не может контролировать пограничную компрессорную станцию "Новопсков" в ЛНР. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, принимать газ не будут, отметили в ОГТСУ.

Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать в связи с российской потоковой схемой.
  • Сегодня, 10:41
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