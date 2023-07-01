Министерство финансов Молдовы в налогово-бюджетной политике на 2024 г. планирует "привязать" размер акциза на сигареты к уровню прогнозируемой инфляции в размере 7%.
Об этом заявила министр Вероника Сирецяну, заметившая, что не всегда величина акциза автоматически сказывается на доходе в государственный бюджет, передает point.md ссылаясь на infotag.md
До сих пор акциз на сигареты в Республике Молдова увеличивался в среднем на 15%. Об этом коллегам напомнил депутат PAS Дан Перчун. Он выразил определенное недовольство тем фактом, что министерство планирует с 2024 г. повышать данный акциз на уровень инфляции.
"В Республике Молдова есть ежегодный прирост заработной платы на уровне 15% в год, и он наблюдается за последние пять лет. Это означает, что покупательная способность населения будет выше предполагаемого повышения уровня акцизов", - отметил он.
По его словам, в таком случае табачные изделия становятся более привлекательными, что вредно сказывается на здоровье населения Республики Молдова.
Депутат также напомнил о том, что Молдова заметно отстает от рекомендаций Евросоюза в этой сфере, демонстрируя отставание в повышении акциза на табачные изделия.
Отвечая на вопросы депутатов, министр заметила, что, как показывает практика, не всегда увеличение акцизов в обязательном порядке отражается на пропорциональном увеличении доходной статьи бюджета.
"В 2022 г. мы повысили акциз на табачные изделия на 25%, но это не дало такую же долю роста в сборе налогов от акциза в бюджет", - сказала министр, которая привела в этом плане опыт Украины и Албании, повысивших акцизы на табак, но не получивших желаемых результатов.
Говоря о 15-процентном росте зарплат в 2024 г., министр высказала рекомендацию умерить ожидания на этот счет, соизмеряя желания с прогнозами.