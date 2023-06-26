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Шорников о намерениях Молдовы по Приднестровью

Шорников о намерениях Молдовы по Приднестровью

На прошедшей неделе бывший советник президента Молдовы по энергетике Сергей Тофилат заявил о возможном отключении в 2025 году поставок российского газа в Приднестровье.

«Когда Приднестровье отключат от газа, возникнет гуманитарный кризис. Этот факт создаст предпосылки для урегулирования приднестровского конфликта и воссоединения страны», - сказал Сергей Тофилат.

Кишиневу пора начинать готовить людей, которые смогут управлять в Приднестровском регионе, смогут сформировать там местную власть. Об этом заявил в интервью украинской «Европейской правде» молдавский эксперт по энергетике Сергей Тофилат, пишет eadaily.com

О том "Как Молдова готовится отключить газ Приднестровью и что произойдет с регионом"- рассказали журналистыЕвроПравды. Они встретились с ним в Кишиневе, чтобы поговорить о Приднестровье.

Таким образом постепенно вырисовываются планы команды Майи Санду в отношении Приднестровья, которые были у них припасены еще до того, как они получили власть в стране, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников, сообщает 3 июля NewsPMR.Com

«Сейчас становятся понятно почему уже осенью 2021 года разгорелся энергетический кризис и почему Майя Санду, став президентом Молдовы, старательно игнорировала все письма президента Приднестровья Вадима Красносельского», - отметил Игорь Шорников.

По словам приднестровского эксперта, «мыслители» в команде Санду знают ответ на вопрос: «Как присоединить Приднестровье без переговоров с Тирасполем, без использования военной силы со стороны Молдовы и, очень желательно, без приднестровцев?» – устроить гуманитарный коллапс в Приднестровье.

«Для этого достаточно перекрыть поставки российского газа в республику – тогда сразу остановится промышленность, сократиться выработка электроэнергии и резко возрастет ее цена, бюджет Приднестровья мгновенно лишится до 70% своих доходов. Многим придется просто покинуть республику. И вот в такой момент Кишинев протянет «руку помощи» – предъявит ультиматум – «план воссоединения страны, После этого Кишинев назначит своих руководителей, направит в регион своих судей, прокуроров, учителей, врачей», - добавил Игорь Шорников.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития иронизирует: «План, конечно, «прекрасный», но совершенно нереальный.

«В Молдове уже два года идет реформа юстиции, обещанная Майей Санду, результатов пока не видно, в том числе из-за того, что не хватает квалифицированных кадров, тех самых судей и прокуроров. Уровень зарплат бюджетников в Молдове таков, что уже сейчас там острый дефицит учителей и, особенно, врачей. Многие местные кадры переманиваются на более высокие зарплаты в Румынию, у которой аналогичные проблемы. А молодежь изначально не хочет идти в бюджетную сферу. Да и молодежи в Молдове очень немного осталось, страна переживает тяжелейший демографический кризис в своей истории», - аргументирует Игорь Шорников.

По его мнению, даже если допустить, что PAS-овцам будет благоприятствовать международная обстановка в виде прекращения транзита российского газа в Приднестровье или в виде успехов Украины на фронте, которых уже более полугода как не проглядывается, то и в этом случае потенциала у Молдовы присоединить Приднестровье попросту нет, пишет NewsPMR.Com

«Двадцать лет после неподписания «Меморандума Козака» молдавские «мудрецы» сидели на берегу реки и ждали пока перед ними проплывут трупы их врагов, но, кажется, за это время они так одряхлели, что рискуют сами свалиться в эту реку. Тем не менее, спасибо провластным кишиневским экспертам за откровения. Пусть продолжают себя разоблачать», - подытожил Игорь Шорников.

Владик Магу, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 10:29
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