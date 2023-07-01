Представители правоохранительных органов Таджикистана прибыли в Кишинев для взаимодействия с молдавскими коллегами с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего вооруженного инцидента 30 июня в аэропорту, сообщает md.sputniknews
“В Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства нашей страны в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами для выяснения всех обстоятельств произошедшего 30 июня инцидента с участием гражданина Таджикистана”, – сказал начальник Департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади, передает locals.md со ссылкой на ria.ru
Он отметил, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими молдавскими коллегами.
30 июня в аэропорту Кишинёва при пересечении госграницы Молдовы Рустаму Ашурову запретили въезд в страну. Однако, завладев пистолетом одного из сотрудников правоохранительных органов, он застрелил пограничника и работника службы охраны. При проведении антитеррористической операции Ашуров был ранен и задержан.
Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров является участником организованной преступной группы. 23 июня группировкой был похищен первоый зампредседателя АООТ “Ориёнбанк” Шухрата Исматуллоева. Об этом сообщала генпрокуратура Таджикистана. В связи с похищением банкира Ашуров был объявлен в розыск.
Чернэуцяну представил подробности спецоперации в Кишиневском аэропорту
По словам главы молдавской полиции, в ходе спецоперации в аэропорту Кишинева захвата заложников не было, сообщает md.sputniknews
Начальник Главной инспекции полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну в ходе брифинга в субботу представил подробности спецоперации по нейтрализации иностранного гражданина, который днем ранее открыл стрельбу в здании Кишиневского международного аэропорта и убил двух человек.
Так, Чернэуцяну рассказал, что иностранец прибыл в Кишинев рейсом Стамбул - Кишинев в 14.48, контроль начался в 15.10, позже гражданин иностранного государства был изолирован и ему объявили о запрете на въезд в Молдову. Чернэуцяну уточнил, что запрет был связан с "процедурами, которые касаются регламентов Пограничной полиции".
В 17.13 произошла стрельба, в результате которой был застрелен сотрудник Пограничной полиции. В 17.15 в аэропорт прибыл первый полицейский патруль, правоохранители вступили в перестрелку с напавшим и обеспечили вывод людей из здания.
В 17.18 полиция Молдовы объявила о проведении специальный операции согласно протоколам на всей территории республики, заявил Виорел Чернэуцяну. "В 17.30 все спецгруппы силовиков прибыли в аэропорт, также прибыли медики и спасатели. С этого же времени в аэропорту находилось руководство ответственных служб", - уточнил он.
Вся операция по нейтрализации стрелявшего заняла немногим более двух минут, рассказал Чернэуцяну. Он уточнил, что в заложники атаковавший никого не брал. По словам главы ГИП, иностранец открыл огонь по силовикам, в результате перестрелки он получил ранения.
"Кроме стрелявшего никто в ходе спецоперации и до нее ранен не был", - уточнил Чернэуцяну.
Глава ГИП подчеркнул, что на момент прибытия в Кишинев стрелявший не числился ни в каких базах данных: ни в базе Интерпола, ни в других. Позже появилась информация, что это гражданин Таджикистана, и его разыскивают правоохранительные структуры этой страны. "Это было неожиданное нападение для пограничника. Нанесенным ударом нападавший обездвижил пограничника. Все это длилось не более двух секунд", - сказал Чернэуцяну.
Он подтвердил ранее распространенную администрацией Кишиневского международного аэропорта информацию, что воздушная гавань молдавской столицы работает в нормальном режиме.
Врио генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну, который также присутствовал на брифинге, рассказал, что в настоящее время свидетели стрельбы в аэропорту Кишинева дают показания.
Он уточнил, что дело по факту терроризма открыто не было, заведено дело по факту убийства.
"Я говорил, это только версия. Дело открыто по факту убийства", - отметил Мунтяну.
Согласно законодательству Молдовы, за совершенное деяние виновному грозит пожизненное заключение.
Врио генпрокурора также уточнил, что стрелявший находится в тяжелом состоянии в больнице.