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Опасную инфекцию обнаружили на пляжах Одессы

Опасную инфекцию обнаружили на пляжах Одессы

На пляжах Одессы обнаружили холерообразные бактерии. Бактериологи объясняют, что холеру такие возбудители вызвать не могут. Однако они провоцируют у взрослых и детей острые кишечные инфекции, пишет focus.ua

На нескольких одесских пляжах специалисты лабораторий обнаружили холерообразные бактерии. Об этом сообщила ТСН в воскресенье, 2 июля.

Экологи объясняют, что холеру эти вибрионы вызвать неспособны. Однако попав в организм человека, они становятся возбудителями острых кишечных расстройств.

Отметим, что впервые об этом возбудителе заболеваний в Одессе стало известно еще 19 июня. Тогда отобранные в Черном море пробы воды показали пониженную соленость и наличие холерообразных вибрионов.

Через несколько дней, 21 июня, специалисты снова отобрали пробы воды и изучили их в лаборатории. В них снова обнаружили возбудителя кишечных болезней.

Где в Одессе опасно купаться

По информации Одесской городской администрации, опасную инфекцию обнаружили на пляже в районе 10-й станции Большого Фонтана и на пляже в районе 16-й станции Большого Фонтана. В пробах этой воды были обнаружены холерообразные бактерии.

А вот купаться на пляжах "Ланжерон", "Аркадия" и "Лузановка" нельзя из-за выявленных вибрионов палочковидной бактерии Aeromonas. У человека она может вызвать гастроэнтерит, который встречается чаще всего у маленьких детей и людей, имеющих ослабленную иммунную систему. Гастроэнтерит может проявляться в двух формах. Первая форма заболевания сходна с симптомами холеры: человека мучает диарея. Второй вид вызывает стул, наполненный кровью и слизью. Человек может болеть в течение нескольких недель.

Зараженная вода на пляжах Черного моря: какие меры предосторожности нужно соблюдать

Одесситов и гостей города уже призвали не купаться, а также не употреблять выловленную в море рыбу. В частности в Одессе уже зарегистрированы случаи, когда опасные инфекции обнаружили даже в мидиях.

Также с осторожностью нужно загорать на пляжах: экологи предупреждают, что лежать на песке, который еще несколько недель назад был покрыт илом, нанесенным из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, может быть опасно.

  • Сегодня, 12:15
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