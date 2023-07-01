В прошлом году Румыния зафиксировала самый низкий уровень цен на потребительские товары и услуги из конечного потребления домохозяйств среди стран-членов ЕС, что на 42% ниже, чем в среднем по ЕС.
За Румынией следуют Болгария (на 41% ниже среднего показателя по ЕС) и Польша (на 38% ниже среднего показателя по ЕС), сообщает digi24.ro
С другой стороны, самый высокий уровень цен на конечное потребление домохозяйств был зафиксирован в Ирландии (на 46% выше среднего по ЕС), за ней следуют Дания (на 45% выше среднего по ЕС), Люксембург (на 37% выше среднего по ЕС) и Финляндия (на 27% выше среднего показателя по ЕС).
Индексы уровня цен показывают, сколько единиц одной и той же валюты необходимо для покупки одинакового объема товаров и услуг в разных странах по каждой группе товаров и услуг. В 2022 году за потребительские товары и услуги, которые являются частью конечного потребления, приходилось платить 100 евро на уровне Европейского союза, 146 евро в Ирландии и 58 евро в Румынии.
Румыния является самым дешевым государством-членом в группе «Продукты питания и безалкогольные напитки» (на 72%), за ней следует Польша (73%), а на противоположном полюсе находятся Дания и Люксембург с более высоким уровнем цен на эту группу товаров (121%).
Самый низкий уровень цен в Болгарии зафиксирован в группах «Алкогольные напитки и табак» (66%), «Одежда и обувь» (80%) и «Бытовые услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива» (37%). За ней следует Польша для групп «Алкогольные напитки и табак» (73%) и «Бытовое обслуживание, вода, электричество, газ и другие виды топлива» (40%).
Ирландия – самая дорогая страна в ЕС на товары в группах «Алкогольные напитки и табак» (216%) и соответственно «Техническое обслуживание жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива» (212%).
В Румынии самый низкий уровень цен на группу «Мебель, бытовая техника и текущий ремонт дома» (70%), наряду с Болгарией (71%).
Венгрия остается самым дешевым государством-членом для групп «Транспорт» (72%) и «Отдых и культура» (64%), а в Болгарии зафиксирован самый низкий уровень цен на групповое размещение и ресторанные услуги (51%).
Люксембург имеет самый высокий уровень цен на «Предметы мебели, бытовую технику и текущий ремонт дома» (126%) среди государств-членов ЕС. Что касается группы «Транспорт», то самыми дорогими странами ЕС являются Дания (127%) и Швеция (126%).
Дания выделяется среди остальных стран-членов, являясь самой дорогой страной в группе «Отдых и культура» (141%) и в услугах проживания и ресторанного обслуживания (156%).