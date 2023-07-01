Dnestr.TV

 
0

В Румынии самые дешевые продукты питания в ЕС

В Румынии самые дешевые продукты питания в ЕС

В прошлом году Румыния зафиксировала самый низкий уровень цен на потребительские товары и услуги из конечного потребления домохозяйств среди стран-членов ЕС, что на 42% ниже, чем в среднем по ЕС.

За Румынией следуют Болгария (на 41% ниже среднего показателя по ЕС) и Польша (на 38% ниже среднего показателя по ЕС), сообщает digi24.ro

С другой стороны, самый высокий уровень цен на конечное потребление домохозяйств был зафиксирован в Ирландии (на 46% выше среднего по ЕС), за ней следуют Дания (на 45% выше среднего по ЕС), Люксембург (на 37% выше среднего по ЕС) и Финляндия (на 27% выше среднего показателя по ЕС).

Индексы уровня цен показывают, сколько единиц одной и той же валюты необходимо для покупки одинакового объема товаров и услуг в разных странах по каждой группе товаров и услуг. В 2022 году за потребительские товары и услуги, которые являются частью конечного потребления, приходилось платить 100 евро на уровне Европейского союза, 146 евро в Ирландии и 58 евро в Румынии.

Румыния является самым дешевым государством-членом в группе «Продукты питания и безалкогольные напитки» (на 72%), за ней следует Польша (73%), а на противоположном полюсе находятся Дания и Люксембург с более высоким уровнем цен на эту группу товаров (121%).

Самый низкий уровень цен в Болгарии зафиксирован в группах «Алкогольные напитки и табак» (66%), «Одежда и обувь» (80%) и «Бытовые услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива» (37%). За ней следует Польша для групп «Алкогольные напитки и табак» (73%) и «Бытовое обслуживание, вода, электричество, газ и другие виды топлива» (40%).

Ирландия – самая дорогая страна в ЕС на товары в группах «Алкогольные напитки и табак» (216%) и соответственно «Техническое обслуживание жилья, воды, электричества, газа и других видов топлива» (212%).

В Румынии самый низкий уровень цен на группу «Мебель, бытовая техника и текущий ремонт дома» (70%), наряду с Болгарией (71%).

Венгрия остается самым дешевым государством-членом для групп «Транспорт» (72%) и «Отдых и культура» (64%), а в Болгарии зафиксирован самый низкий уровень цен на групповое размещение и ресторанные услуги (51%).

Люксембург имеет самый высокий уровень цен на «Предметы мебели, бытовую технику и текущий ремонт дома» (126%) среди государств-членов ЕС. Что касается группы «Транспорт», то самыми дорогими странами ЕС являются Дания (127%) и Швеция (126%).

Дания выделяется среди остальных стран-членов, являясь самой дорогой страной в группе «Отдых и культура» (141%) и в услугах проживания и ресторанного обслуживания (156%).
  • Сегодня, 16:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна