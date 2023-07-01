С 1 июля пенсионный возраст женщин в очередной раз увеличили на полгода — до 60 лет и шести месяцев. Для мужчин пенсионный возраст остается неизменным — 63 года, пишет newsmaker.md
Как отметили в Национальной кассе соцстрахования, теперь стандартный возраст выхода на пенсию для женщин составляет 60 лет и шесть месяцев, а полный страховой стаж — 33 года и шесть месяцев. При этом для мужчин пенсионный возраст остается неизменным и составляет 63 года, а страховой стаж — 34 года.
Для женщин, родивших и вырастивших пять и более детей, возраст выхода на пенсию — 57 лет и шесть месяцев.
с 2017 года в Молдове начали повышать возраст выхода женщин на пенсию, ежегодно увеличивая его на полгода.
По данным Национальной кассы соцстрахования, увеличение пенсионного возраста женщин продлится до 2028 года, пока он не достигнет 63 лет.