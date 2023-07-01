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За неделю в Приднестровье произошло 57 ДТП

За неделю в Приднестровье произошло 57 ДТП
фото: novostipmr.com

Как следует из дорожных сводок по линии УГАИ МВД за минувшую неделю с 26 июня по 2 июля в республике произошло 57 механических ДТП. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Основные причины:

– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 15;
– не выдержали безопасную дистанцию – 12;
– безопасный боковой интервал – 3;
– не предоставили преимущество в движении – 9;
– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 6;
– наезд на пешеходов – 2;
– не справились с управлением – 2.

Совершено три учётных ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Основные причины ДТП:

– проезд на запрещающий сигнал светофора – 1;
– не предоставил преимущество в движении – 1;
– не справился с управлением – 1.
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