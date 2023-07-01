Как следует из дорожных сводок по линии УГАИ МВД за минувшую неделю с 26 июня по 2 июля в республике произошло 57 механических ДТП. Шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Основные причины:
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 15; – не выдержали безопасную дистанцию – 12; – безопасный боковой интервал – 3; – не предоставили преимущество в движении – 9; – не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 6; – наезд на пешеходов – 2; – не справились с управлением – 2.
Совершено три учётных ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Основные причины ДТП:
– проезд на запрещающий сигнал светофора – 1; – не предоставил преимущество в движении – 1; – не справился с управлением – 1.