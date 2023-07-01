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Изменения в работе общественного транспорта в Бендерах
С 4 по 18 июля в Бендерах по улице Ленинградской перекрывается движение автотранспорта.
Это связано с проведением капитального ремонта автодороги, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.
В связи с этим троллейбусы № 1А курсировать не будут.
При этом увеличится количество электротранспорта на маршруте № 1.
- Сегодня, 17:35
- DTV
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