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Изменения в работе общественного транспорта в Бендерах

Изменения в работе общественного транспорта в Бендерах

С 4 по 18 июля в Бендерах по улице Ленинградской перекрывается движение автотранспорта.

Это связано с проведением капитального ремонта автодороги, сообщается на сайте бендерской госадминистрации.

В связи с этим троллейбусы № 1А курсировать не будут.

При этом увеличится количество электротранспорта на маршруте № 1.

  • Сегодня, 17:35
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