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Землетрясение в Азербайджане: жители Баку провели ночь на улице

Землетрясение в Азербайджане: жители Баку провели ночь на улице

У берегов Азербайджана в Каспийском море на глубине около 60 км произошло землетрясение магнитудой 5,4. Толчки ощущались в Баку, а также ряде городов Дагестана, сообщает РБК

В Каспийском море у берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находится в 51 км к северо-востоку от города Хачмаз. В 90 км от эпицентра расположен российский Дербент.

Очаг землетрясения находится на глубине около 60 км. Издание Haqqin.az сообщает, что подземные толчки ощущались в столице страны, Баку.

В соцсетях люди пишут, что в их домах раскачивались люстры и тряслась мебель. Многие в спешке покинули свои дома и всю ночь провели на улице, опасаясь повторных толчков, передает mir24.tv

По предварительной информации, в районах землетрясения не обнаружено никаких повреждений и разрушений.

В управлении МЧС по Дагестану сообщили ТАСС, что жители Махачкалы ощущали подземные толчки, но информация о разрушениях и пострадавших не поступала. «В 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 5,9», — уточнили в ведомстве.

«РИА Дагестан» пишет, что толчки ощущались также в Дербенте, Избербаше и Каспийске.

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