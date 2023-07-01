Dnestr.TV

 
0

В Японии научились выращивать новые зубы

В Японии научились выращивать новые зубы
ФОТО : Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые изобрели лекарство, которое способно стимулировать рост зубов «третьего поколения» – после молочных, а затем и постоянных.

Как отмечают исследователи, препарат предназначен для людей, у которых отсутствует полный набор взрослых зубов из-за врожденных факторов, сообщает mir24.tv

«Идея вырастить новые зубы – мечта каждого дантиста. Я работал над этим, когда был аспирантом, и был уверен, что смогу это осуществить», – рассказал один из ученых Катсу Такахаши.

По словам Такахаши, он и его коллеги отталкивались от идеи, что раз акулы и некоторые виды рептилий умеют отращивать себе новые зубы, то и у людей может быть такая способность.

Разработанное для этих целей лекарство испытали на грызунах. Эксперимент показал, что препарат действительно стимулировало рост зубов «третьего поколения» у крыс. В настоящее время авторы проекта готовят свое изобретение для использования человеком.

Ранее стоматолог Артем Харламов заявил, что самым вредным продуктом для зубов является жевательная резинка. По словам специалиста, при ряде заболеваний, пациентам следует категорически от нее отказаться.
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Тирасполе вручили золотые и серебряные медали выпуск ...
  • Спецрепортаж : "ROCK SYMPHONY" в стенах Бендерской кр ...
  • Подведены итоги проекта "Инновационные возможности для ...
  • ДТП в Дубоссарском районе: 5 человек доставлены в больн ...
  • И.о. министра цифрового развития, связи и массовых комм ...
  • Свяжи свою жизнь с музыкой
  • ДТП с маршруткой в Бендерах
  • Посольство России обновило онлайн-запись на оформление ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна