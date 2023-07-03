Новая Зеландия стала первой страной в мире, которая распространила полный запрет на пластиковые пакеты, которые обычно используются при покупке фруктов или овощей в розничных магазинах, сообщила британская медиа компания Би-би-си на своем веб-сайте, пишет eadaily.com
Решение, вступившее в силу 1 июля , является частью более широкой правительственной кампании против одноразовых пластмасс.
Большинство покупателей уже берут с собой в магазины свои сумки после того, как в 2019 году были запрещены пластиковые пакеты большего размера. В последние годы аналогичное ограничение было введено во многих странах.
Министерство окружающей среды заявило, что Новая Зеландия производит слишком много пластика. Оно добавило, что с момента вступления в силу запрета в 2019 году было сэкономлено более миллиарда пластиковых пакетов.
Последнее решение позволит сократить потребление на 150 млн пластиковых пакетов в год.
Так же Правительство Новой Зеландии приняло ряд мер по борьбе с изменением климата. В октябре кабинет министров предложил ввести налог на парниковые газы, производимые сельскохозяйственными животными, включая овец и крупный рогатый скот. Это будет первая в мире система, в рамках которой фермеры будут в той или иной форме платить за выбросы в сельском хозяйстве. Около половины парниковых газов, производимых в Новой Зеландии, проистекает из сельского хозяйства.